ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lukratives ING Group-Investment?
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08.10.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,911 ING Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 239,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,24 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 139,24 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 87,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|ING Group
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