ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Lukratives ING Group-Investment? 08.10.2026 10:03:23

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren ING Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,911 ING Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 239,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,24 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 139,24 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 87,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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08.10.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
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