EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die ING Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ING Group-Aktie 10,69 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,359 ING Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 31,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 298,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 198,88 Prozent gesteigert.

ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at