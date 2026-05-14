EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in ING Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ING Group-Papier bei 11,69 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das ING Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,553 ING Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,46 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 13.05.2026 auf 25,43 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 117,46 Prozent.

Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 72,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at