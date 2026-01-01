EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen ING Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ING Group-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des ING Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,64 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ING Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 308,729 ING Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 422,59 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 31.12.2025 auf 24,01 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 214,23 Prozent gesteigert.

ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at