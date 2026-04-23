EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ING Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,800 ING Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,15 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 236,67 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 136,67 Prozent vermehrt.

Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 68,62 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at