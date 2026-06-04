ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Investmentbeispiel 04.06.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit der ING Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,397 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 141,77 EUR wert. Damit wäre die Investition um 41,77 Prozent gestiegen.

ING Group wurde am Markt mit 76,98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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27.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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