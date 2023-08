EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in ING Group abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ING Group-Aktie via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,69 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,514 ING Group-Papiere. Die gehaltenen ING Group-Papiere wären am 16.08.2023 1 109,12 EUR wert, da der Schlussstand 12,97 EUR betrug. Damit wäre die Investition 10,91 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für ING Group eine Börsenbewertung in Höhe von 46,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at