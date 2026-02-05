EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ING Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ING Group-Anteilen an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete die ING Group-Aktie bei 10,51 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,147 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 26,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 477,16 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 147,72 Prozent angewachsen.

ING Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,20 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at