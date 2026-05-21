ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Hochrechnung
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21.05.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 21.05.2021 wurde die ING Group-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Aktie betrug an diesem Tag 11,07 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, befänden sich nun 90,302 ING Group-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 344,68 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Anteils am 20.05.2026 auf 25,97 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,47 Prozent gesteigert.
Der ING Group-Wert an der Börse wurde auf 72,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com