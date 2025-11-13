EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,27 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ING Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 753,864 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 22,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 293,63 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72,94 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 66,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at