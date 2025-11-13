ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2025 10:04:25
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,27 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die ING Group-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 753,864 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 22,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 293,63 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72,94 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 66,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Groupmehr Nachrichten
|
06.11.25
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|ING-Aktie weit im Plus: Eigenkapitalrendite soll steigen - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter (dpa-AFX)
|
30.10.25
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ING Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)