ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Langfristige Performance
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23.07.2026 10:03:24
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,15 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,571 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 29,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 879,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +187,97 Prozent.
Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 82,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com