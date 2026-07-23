EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ING Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden ING Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,15 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,571 ING Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ING Group-Papiers auf 29,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 879,74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +187,97 Prozent.

Der Marktwert von ING Group betrug jüngst 82,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at