ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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ING Group-Investmentbeispiel 03.09.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,05 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 76,628 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ING Group-Aktie auf 31,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 399,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 139,92 Prozent.

ING Group war somit zuletzt am Markt 85,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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