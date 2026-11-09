L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Lukrativer LOréal-Einstieg?
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09.11.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.11.2023 wurden LOréal-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 419,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,866 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 735,08 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 06.11.2026 auf 449,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 7,35 Prozent.
LOréal wurde am Markt mit 239,26 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
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