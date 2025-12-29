EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der LOréal-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 344,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das LOréal-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,290 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LOréal-Papiers auf 363,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,60 EUR wert. Damit wäre die Investition 5,60 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von LOréal belief sich zuletzt auf 193,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at