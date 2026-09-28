EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LOréal gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das LOréal-Papier via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des LOréal-Papiers betrug an diesem Tag 168,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,365 LOréal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 381,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 668,45 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 126,68 Prozent erhöht.

LOréal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 202,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at