EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukratives LOréal-Investment? 02.02.2026 10:04:30

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Am 02.02.2023 wurden LOréal-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 377,40 EUR. Bei einem LOréal-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,650 LOréal-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2026 1 025,44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 387,00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,54 Prozent vermehrt.

Insgesamt war LOréal zuletzt 206,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

28.01.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
26.01.26 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
26.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
