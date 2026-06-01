L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Rentable LOréal-Investition?
|
01.06.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden LOréal-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 370,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,270 LOréal-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (382,55 EUR), wäre die Investition nun 103,39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 3,39 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für LOréal eine Börsenbewertung in Höhe von 203,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
28.05.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro (dpa-AFX)
|
28.05.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 435 Euro (dpa-AFX)
|
25.05.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
18.05.26