So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die LOréal-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 159,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LOréal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,262 LOréal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 723,86 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 20.11.2026 auf 435,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 172,39 Prozent zugenommen.

LOréal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 231,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at