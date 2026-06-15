L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Lohnender LOréal-Einstieg?
|
15.06.2026 10:04:36
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades LOréal-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LOréal-Anteile bei 371,05 EUR. Bei einem LOréal-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,951 LOréal-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 390,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 517,45 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 517,45 EUR entspricht einer Performance von +5,17 Prozent.
Insgesamt war LOréal zuletzt 207,78 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|390,50
|0,14%