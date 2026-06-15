EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LOréal-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LOréal-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die LOréal-Anteile bei 371,05 EUR. Bei einem LOréal-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,951 LOréal-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 390,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 517,45 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 517,45 EUR entspricht einer Performance von +5,17 Prozent.

Insgesamt war LOréal zuletzt 207,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at