EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LOréal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das LOréal-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 362,65 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,757 LOréal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 204,88 EUR, da sich der Wert einer LOréal-Aktie am 30.10.2026 auf 436,95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,49 Prozent zugenommen.

LOréal wurde am Markt mit 232,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at