EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen LOréal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen LOréal-Anteile an diesem Tag bei 354,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,282 LOréal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.01.2026 auf 364,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,01 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,01 Prozent angewachsen.

LOréal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 194,18 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at