EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LOréal-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades LOréal-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren LOréal-Anteile an diesem Tag 383,25 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,609 LOréal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.06.2026 auf 388,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 012,39 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,24 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von LOréal belief sich zuletzt auf 206,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at