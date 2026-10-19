EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in LOréal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die LOréal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 362,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,582 LOréal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 407,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 237,07 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LOréal bezifferte sich zuletzt auf 216,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at