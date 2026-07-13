L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Profitabler LOréal-Einstieg?
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13.07.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das LOréal-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 373,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,267 LOréal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,91 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 10.07.2026 auf 381,00 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 101,91 EUR entspricht einer Performance von +1,91 Prozent.
Am Markt war LOréal jüngst 202,32 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com