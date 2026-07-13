EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das LOréal-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 373,85 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,267 LOréal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,91 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 10.07.2026 auf 381,00 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 101,91 EUR entspricht einer Performance von +1,91 Prozent.

Am Markt war LOréal jüngst 202,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at