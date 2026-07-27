L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|Lohnender LOréal-Einstieg?
|
27.07.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verloren
Am 27.07.2021 wurden LOréal-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die LOréal-Aktie an diesem Tag bei 383,55 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hat, hat nun 26,072 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 374,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 769,26 EUR wert. Mit einer Performance von -2,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von LOréal belief sich zuletzt auf 198,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|375,55
|1,19%