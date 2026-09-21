EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in LOréal-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das LOréal-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die LOréal-Aktie bei 383,45 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die LOréal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,608 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 980,70 EUR, da sich der Wert einer LOréal-Aktie am 18.09.2026 auf 376,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LOréal bezifferte sich zuletzt auf 199,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at