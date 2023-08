EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 374,00 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 0,267 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,83 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 08.08.2023 auf 807,20 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 115,83 Prozent angezogen.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 408,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at