WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

25.02.2026 10:04:07

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 531,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,883 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere wären am 24.02.2026 1 058,00 EUR wert, da der Schlussstand 561,80 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 5,80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton betrug jüngst 276,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

17.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
