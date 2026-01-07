EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier statt. Der Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie betrug an diesem Tag 136,60 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,732 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 644,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 471,74 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 371,74 Prozent gesteigert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde am Markt mit 317,30 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at