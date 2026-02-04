LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage unter der Lupe 04.02.2026 10:04:58

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Am 04.02.2016 wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,80 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,545 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.02.2026 3 462,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 529,00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 246,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Marktkapitalisierung von 267,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

