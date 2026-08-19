EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 157,05 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 63,674 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 447,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 510,03 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 185,10 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine Marktkapitalisierung von 219,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at