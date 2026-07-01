LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Rentables LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment?
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01.07.2026 10:04:13
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 01.07.2025 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 469,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,132 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 1 032,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 484,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,21 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 242,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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