LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Lukratives LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 11.11.2026 10:03:54

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 162,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 61,728 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 753,09 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 10.11.2026 auf 401,00 EUR belief. Mit einer Performance von +147,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 197,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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19.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 407,15 1,08% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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