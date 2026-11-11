LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukratives LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment?
|
11.11.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bei 162,00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 61,728 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 753,09 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 10.11.2026 auf 401,00 EUR belief. Mit einer Performance von +147,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 197,96 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|407,15
|1,08%
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