EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 517,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,193 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,98 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 27.01.2026 auf 589,30 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,98 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 290,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at