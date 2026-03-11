LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage
|
11.03.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 620,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,161 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 504,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,27 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 18,73 Prozent vermindert.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 250,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
