EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 673,80 EUR. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,841 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 9 309,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 627,30 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 9 309,88 EUR, was einer negativen Performance von 6,90 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 309,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

