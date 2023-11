EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 271,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,690 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 697,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 573,80 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 573,80 EUR entspricht einer Performance von +157,38 Prozent.

Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 348,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at