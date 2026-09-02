LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Profitabler LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Einstieg?
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02.09.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 775,80 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 1,289 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 445,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 573,60 EUR wert. Mit einer Performance von -42,64 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Wert an der Börse wurde auf 222,98 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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