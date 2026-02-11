LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Lukrative LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition?
|
11.02.2026 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 685,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,594 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (537,70 EUR), wäre das Investment nun 7 847,34 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 21,53 Prozent.
Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 265,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
