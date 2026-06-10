LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Langfristige Anlage
|
10.06.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile 820,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,220 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 600,37 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 09.06.2026 auf 492,30 EUR belief. Mit einer Performance von -39,96 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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