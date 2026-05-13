LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Langfristige Performance 13.05.2026 10:04:04

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 885,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,113 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51,17 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 12.05.2026 auf 453,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,83 Prozent eingebüßt.

Am Markt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jüngst 223,52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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