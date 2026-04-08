EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.04.2025 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 519,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,924 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 466,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,13 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 233,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at