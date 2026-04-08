LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Investmentbeispiel
|
08.04.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr bedeutet
Am 08.04.2025 wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 519,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,924 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie auf 466,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,13 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,19 Prozent verringert.
Der Börsenwert von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich jüngst auf 233,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart Gas (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Paris in Rot: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse Paris: CAC 40 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.04.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.04.26
|Börse Paris: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.04.26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|498,15
|5,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.