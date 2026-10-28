LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Frühes Investment
|
28.10.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 661,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 0,151 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 388,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 58,70 EUR wert. Mit einer Performance von -41,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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