EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 661,40 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investierten, hätten nun 0,151 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 388,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 58,70 EUR wert. Mit einer Performance von -41,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at