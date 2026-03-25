EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 555,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,999 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 292,84 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 24.03.2026 auf 460,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,07 Prozent verringert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 228,71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at