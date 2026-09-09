LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 10:03:55

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 658,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,188 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 6 478,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 426,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,21 Prozent eingebüßt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 212,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 411,60 -2,80% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

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