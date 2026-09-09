LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Performance unter der Lupe
|
09.09.2026 10:03:55
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 5 Jahren angefallen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 658,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,188 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 6 478,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 426,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,21 Prozent eingebüßt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 212,10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
08.09.26
|Verluste in Paris: CAC 40 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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