Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|Nokia-Performance im Blick
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12.10.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nokia-Papier an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,43 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nokia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,189 Nokia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 271,75 EUR, da sich der Wert eines Nokia-Papiers am 09.10.2026 auf 9,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +171,75 Prozent.
Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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