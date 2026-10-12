EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nokia-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nokia-Papier an der Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,43 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Nokia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,189 Nokia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 271,75 EUR, da sich der Wert eines Nokia-Papiers am 09.10.2026 auf 9,31 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +171,75 Prozent.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at