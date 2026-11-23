Vor Jahren in Nokia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse HEX Handel mit Nokia-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Nokia-Anteile an diesem Tag bei 3,92 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,497 Nokia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 164,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6,44 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 64,30 Prozent.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at