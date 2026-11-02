Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|Lukrative Nokia-Investition?
|
02.11.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.11.2025 wurde das Nokia-Papier via Börse HEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nokia-Aktie 5,86 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,053 Nokia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (7,75 EUR), wäre das Investment nun 132,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,09 Prozent.
Insgesamt war Nokia zuletzt 43,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
26.10.26
|EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.26
|Finnische Firmen helfen Ukraine bei Satelliten-Kommunikation (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Nokia-Aktie schwächelt dennoch: Geschäfte mit Rechenzentren treiben an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Rechenzentren treiben Nokia an - Sparprogramm wird teurer (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|Nokia, GE, Comcast, IBM, Tesla, Abbott, Danaher, Lam Research - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
19.10.26
|EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|7,82
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.