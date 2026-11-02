Nokia Aktie

Nokia ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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Lukrative Nokia-Investition? 02.11.2026 10:03:52

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nokia von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Nokia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.11.2025 wurde das Nokia-Papier via Börse HEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nokia-Aktie 5,86 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,053 Nokia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (7,75 EUR), wäre das Investment nun 132,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,09 Prozent.

Insgesamt war Nokia zuletzt 43,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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