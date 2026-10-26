Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 26.10.2026 10:04:08

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Nokia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Nokia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,68 EUR wert. Bei einem Nokia-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 136,752 Nokia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Nokia-Aktien wären am 23.10.2026 15 747,86 EUR wert, da der Schlussstand 7,37 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +57,48 Prozent.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

mehr Analysen
23.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nokia Oyj (Nokia Corp.) 7,45 1,67% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen