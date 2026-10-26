EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nokia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Nokia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Nokia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,68 EUR wert. Bei einem Nokia-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 136,752 Nokia-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Nokia-Aktien wären am 23.10.2026 15 747,86 EUR wert, da der Schlussstand 7,37 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +57,48 Prozent.

Nokia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at