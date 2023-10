EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nordea Bank Abp Registered eingebracht

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse HEX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier investiert hätte, befänden sich nun 145,858 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordea Bank Abp Registered-Papiers auf 10,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 500,58 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 50,06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 36,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at